疫情下美國觸發裁員潮 但仍有公司在招聘

【KTSF 吳宇斌報導】

在疫情下經濟活動停滯,上週聯邦勞工部公佈,國內失業率達14.7%,不過仍然有行業目前仍然在招聘員工。

由於疫情導致不少民眾遭到裁員,或者放無薪假,但是仍然有不少公司在聘請員工,好像Instacart、Postmates和Grubhub等送食物外賣和送雜貨的公司都在請人,其中Instacart就需要聘請超過50萬人,來幫忙購買雜貨和送貨。

另外,很多披薩店和快餐店同樣在招聘人手,有一家Taco Bell更加將請人傳單放到客人的外賣袋子中。

快遞員也是目前急需的工種,快遞公司Fedex目前也在招聘超過850個工作職位,平價賣場,例如Dollar Tree和Dollar General仍然開門和請人,藥房也是其中一個目前招聘人手的地方。

而因為很多辦公大樓要關閉,有保安公司也呼籲被放無薪假的民眾去申請他們保安員的職位。

要找工作的民眾還可以去看看教育行業、科技業和製造業,其實還有很多工作機會。

