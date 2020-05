特朗普稱沒興趣與中國重新洽談貿易協議

【有線新聞】

中國內地官媒報道,因應美國就疫情惡意攻擊中國,有官員建議應將中美貿易協議作廢,再重新談判,特朗普總統說不感興趣,中方則形容協議對中美都有利,應共同落實好。

傳出中方有聲音要求終止中美首階段貿易協議,重新談判,中國外交部回應指,首階段協議有利中美和全世界,兩國應秉持平等和相互尊重,共同落實好。

英文版《環球時報》早前引述接近中國政府消息指,美國近日就疫情散播針對中國的陰謀論,令中方負責貿易事務的內部人士憤怒,有貿易顧問已建議中國官員應宣告現有協議無效,並向美方提出重新談判,尋求更有利中方的貿易協議。

有前官員認為,中方可以現有協議中因天災令任何一方無法履行協議的條款重啟談判,亦認為在面臨經濟動盪,加上大選年,美方無法承受重啟貿易戰。

特朗普表示:「不,絕不,我不感興趣。我們已簽署協議,我也聽說過他們想重啟貿易談判,從而取得更好條件,先看他們有否履行已簽的協議。」

中國公布新一批豁免加徵關稅的美國貨清單,包括稀土、合金等79種美國產品,下周二起一年內不再加徵中方為反制美國301調查所加徵的關稅,已徵收的關稅款項予以退還。

路透社則報道,中國入口商周一向美國購入24萬噸大豆。

