加州公布餐館重開條件 餐牌要用完即棄或上網

加州州長紐森週二宣布放寬居家令的更多措施,包括餐館重開讓食客入內用餐必須符合的條件。

根據紐森公布的指引,餐館要重開讓食客入內進餐,必須符合以下的條件:

一,餐館要準備用完即棄的餐牌,或把餐牌上網,讓食客可自行用手機或其他電子裝置看餐牌;

二,不應在餐桌預先放下餐具、餐巾或水杯,應在食客坐下時才擺放;

三,避免共用調味料,如鹽、茄汁等;

四,在把餐具遞給食客時,應預先把餐具包好;

五,剩菜應由食客打包,不應由廚房員工或侍應做;

六,食客進餐離開後,每次都要徹底清潔餐桌、椅子等;

七,不可在餐桌旁準備食物,如在食客旁準備牛油果醬;

八,餐廳內的酒吧區、自助餐區要繼續關閉;

九,餐館員工要戴口罩,食客在進食以外的時間要戴口罩。

完整的餐館重開指引可點擊此處

紐森強調,指引是適用州的層面,向地方政府可以根據區內的疫情而選擇在較後時間才放寬。

