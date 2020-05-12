加州公布餐館重開條件 餐牌要用完即棄或上網

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加州州長紐森週二宣布放寬居家令的更多措施，包括餐館重開讓食客入內用餐必須符合的條件。

根據紐森公布的指引，餐館要重開讓食客入內進餐，必須符合以下的條件：

一，餐館要準備用完即棄的餐牌，或把餐牌上網，讓食客可自行用手機或其他電子裝置看餐牌；

二，不應在餐桌預先放下餐具、餐巾或水杯，應在食客坐下時才擺放；

三，避免共用調味料，如鹽、茄汁等；

四，在把餐具遞給食客時，應預先把餐具包好；

五，剩菜應由食客打包，不應由廚房員工或侍應做；

六，食客進餐離開後，每次都要徹底清潔餐桌、椅子等；

七，不可在餐桌旁準備食物，如在食客旁準備牛油果醬；

八，餐廳內的酒吧區、自助餐區要繼續關閉；

九，餐館員工要戴口罩，食客在進食以外的時間要戴口罩。

完整的餐館重開指引可點擊此處

紐森強調，指引是適用州的層面，向地方政府可以根據區內的疫情而選擇在較後時間才放寬。

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