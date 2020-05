加州與另外4州尋求萬億聯邦援助 Tesla違令復工（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州州長紐森週一宣布,包括加州在內的西部5個州,聯合上書給聯邦政府,要求撥款一萬億元援助州和地方政府對抗新冠病毒疫情,另外,紐森也就電動車製造商Tesla要求復工一事做出回應。

上書給國會參眾兩院的5個州,除加州外,還有俄勒岡州、華盛頓州、內華達州以及科羅拉多州。

紐森說:「不僅是各州要求紓困,也為支持此時那些最有需要的人,即公共安全和衛生官員,並確保公道對待公教系統。」

信中還稱,如能獲得這筆聯邦紓困金,還可以幫助就業培訓以及小商業,也有助於州和地方經濟走出危機。

加州至今有確診案例67,939宗,死亡案例2,770宗,仍然呈上升趨勢,而疫情已導致超過450萬加州人失業,有20多個縣要求州政府鬆綁居家抗疫計劃,逐步啟動經濟。

紐森表示,會快速審查這些縣的要求,部分縣最快可以在星期二獲得批准,他也計劃在本週稍後宣佈又有哪些商業可以重開。

紐森說:「我們州將一起前進,也許你還不能基於公衛原因與時俱進,但這不意味著加州不能和你們及其他人一起前進。」

另外,位於東灣Fremont的電動車廠Tesla,總裁Elon Musk週一發推文稱,「Tesla車廠重開,不會遵守Alameda縣的規定,他與其他人都在生產線工作,如果有人因此被捕,那個人就是他」。

Musk還曾在週末發推文,揚言如果加州不讓車廠重開,他就將Tesla搬去德州或內華達州。

Tesla為復工已公佈相關安全指引,以及每日自我健康檢查清單,包括員工體溫檢測,以及配戴防護用品。

Alameda縣公共衛生部就此事回應稱,Tesla復工情況已超出Alameda縣所規定的最低基本操作要求,自4月30日起,縣府已跟車廠共同商討復工計劃,以保證數千名員工以及社區安全,以及能符合地方及州府要求,縣府會繼續審查Tesla車廠提交的安全復工計劃和協議。

紐森表示,如果Tesla復工計劃能達到縣府安全要求,預計最快可於下星期復工。

紐森說:「我尊重這些縣區的決定,根據地方特有情況,例如灣區與州其他地區相比,但整個加州的製造業不再受抗疫修例的限制。」

