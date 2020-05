Alameda縣新增4檢測中心 San Mateo縣放寬車輛聚集限制（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

截至週一下午,灣區新增新型肺炎確診案例不到50宗,東灣Alameda縣週一公佈在本週內開設多4個病毒檢測中心,中半島San Mateo縣也有新的放寬措施,讓學生畢業禮能以另類形式進行。

San Mateo縣週一下達一個新的公共衛生命令,新的命令對上月底發出的居家抗疫令進行了修訂,允許經過規管的車輛聚集,目的是讓學生畢業禮能以另類形式進行。

車輛聚集活動中,除了主辦方、必要的人員和保安之外,所有參加者都需要在全封閉汽車裡面,除了下車領取物件,如畢業證書或去洗手間外,其他時間都必需留在車內,車與車之間相距最少6英呎,而車內所有人都必須住在一起。

而電單車、單車、開了頂蓋的敞篷車和任何沒有門的汽車,都不能參加,每次活動不能超過200輛車,和超過3個小時。

如果參加活動車輛的車窗要打開,車內的人必須要遮蓋面部,違反命令屬於輕罪,可判處罰款或監禁。

州長紐森週一宣布州內要增加多80個社區新型冠狀病毒檢測中心,因此Alameda縣週一公佈本週將增設4個病毒檢測中心,其中兩個分別在東奧克蘭(東屋崙)Allen Temple浸信教堂、Roots Community健康中心,另外兩個分別在Ashland Cherryland的REACH少年中心,和Hayward的Alameda縣辦公室。

要檢測的前線醫護人員、必要業務工作人員,以及任何有新型肺炎癥狀的人士,需要到Alameda縣公共衛生局網站預約。

縣衛生局表示,新增的檢測點希望能為早前未能獲得檢測的民眾增加檢測機會,至此,Alameda縣的病毒檢測中心增至31個,每日能夠進行約3,100個檢測。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。