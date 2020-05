【KTSF】

中國武漢星期日再出現新型肺炎確診個案,是當地自4月3日以來的第一宗。

根據CNN有線新聞網的報道指,該名確診男子情況危殆,正在醫院留醫。

武漢健康委員會表示,相信確診者從社區感染病毒,男患者住者的社區,總共有20人確診。

當局隨即對社區內的其他居民進行檢測,再發現多5個無病徵的確診患者,包括男患者的太太,所有確診者都被送往醫院觀察。

武漢經過76天的封城後,在4月8日重開,當地至今有超過5萬宗確診,不過中國當局並未有將沒有病徵的確診者納入這個統計數字內。

