白宮近日爆出有多人確診新型肺炎,威脅特朗普總統的安全後,白宮週一向所有員工發出備忘錄,要求所有進入白宮西翼的人士都要戴上口罩或遮蓋口鼻。

白宮兩名要員上週確診新型肺炎,消息傳出後,白宮週一向所有員工發出新指引,規定所有進入西翼的人都要戴口罩或遮蓋口鼻。

如果他們與同事可保持6呎距離,這時他們可以除下口罩。

白宮此舉是要保障特朗普的安全,在疫情爆發後,特朗普無論在私人或公眾場合,都抗拒戴口罩。

