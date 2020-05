駐美中國籍記者工作簽證有效期減至90天

【KTSF】

特朗普政府宣布,對於一些持工作簽證在美國工作的中國記者,將大幅縮減他們的簽證有效期至90天。

根據紐約時報報道,中美兩國再就新聞機構互相抵制,令雙方的衝突可能繼續升溫。

聯邦國土安全部星期五宣布,所有在非美國新聞機構任職的中國記者,他們的工作簽證最多只維持90天,大幅收緊過去採取的沒有限制日期、單次入境的規定。

持中國護照的記者,90天後能夠申請延續工作簽證,不過新的簽證同樣只能逗留90天。

報道指,中美雙方連日來的外交關係惡化,美方指,推出這項新的措施,目的在於制衡中國,壓制獨立的新聞自由。

今年3月,中國政府將大部分來自紐約時報、華盛頓郵報及華爾街日報的駐中國美籍記者驅逐出境,並指出此舉是必要的,在於回應美方之前宣布5家中國官媒在美國的中國籍員工,從本來的160人限制為100人。

紐約時報認為,美國這項新措施,或者再觸發中方對美國新聞機構的新一輪抵制。

