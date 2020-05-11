疫情下多國封關蜜蜂上班受阻 歐美農業面臨挑戰

【有線新聞】

新型肺炎疫情下多國封關，除了跨境工作的外勞，蜜蜂亦未能「準時上班」，令糧食供應出現隱憂。

疫情下，香港不少失業人士選擇做「步兵」送外賣。在英國和德國等較富裕的歐洲國家停課的大學生、手停口停的藝術工作者和足球員等則應徵做農夫收割蔬果。

有英國求職網站搜尋農場相關職位空缺的數量，上升6000%，但當地農業組織說不足以彌補人手緊張。收割蔬果工時長、收入少，而且屬季節性工作，西歐一般依靠來自東歐的外勞，但各地因應疫情實施入境管制，外勞基本難以跨境工作。

德國就特別容許數以萬個羅馬尼亞農夫入境，他們必須自我隔離，不能離開工作的農場。

收割危機得以紓緩，但食物鏈中另一困局播種則難以解決。

全球約3分1糧食靠蜜蜂傳播花粉生產，單在美國，莓類等由蜜蜂播粉的食物，每年產值達150億美元。

航空業停擺令西方多國的農夫不能像以往由外國空運蜜蜂播粉，主要依靠澳洲、墨西哥等地供應的美加農戶深受影響，加拿大有菜籽農預料接下來一、兩年產量將大減。

有關注組織相信，疫情不至於嚴重影響全球糧食供應，但水果和有機食物等較高端和依賴人手的農產品將面臨極大挑戰。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。