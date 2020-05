疫情下多國封關蜜蜂上班受阻 歐美農業面臨挑戰

【有線新聞】

新型肺炎疫情下多國封關,除了跨境工作的外勞,蜜蜂亦未能「準時上班」,令糧食供應出現隱憂。

疫情下,香港不少失業人士選擇做「步兵」送外賣。在英國和德國等較富裕的歐洲國家停課的大學生、手停口停的藝術工作者和足球員等則應徵做農夫收割蔬果。

有英國求職網站搜尋農場相關職位空缺的數量,上升6000%,但當地農業組織說不足以彌補人手緊張。收割蔬果工時長、收入少,而且屬季節性工作,西歐一般依靠來自東歐的外勞,但各地因應疫情實施入境管制,外勞基本難以跨境工作。

德國就特別容許數以萬個羅馬尼亞農夫入境,他們必須自我隔離,不能離開工作的農場。

收割危機得以紓緩,但食物鏈中另一困局播種則難以解決。

全球約3分1糧食靠蜜蜂傳播花粉生產,單在美國,莓類等由蜜蜂播粉的食物,每年產值達150億美元。

航空業停擺令西方多國的農夫不能像以往由外國空運蜜蜂播粉,主要依靠澳洲、墨西哥等地供應的美加農戶深受影響,加拿大有菜籽農預料接下來一、兩年產量將大減。

有關注組織相信,疫情不至於嚴重影響全球糧食供應,但水果和有機食物等較高端和依賴人手的農產品將面臨極大挑戰。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。