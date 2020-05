3名白宮抗疫專家組成員接觸確診者後自我隔離

【有線新聞】

美國至今逾130萬人感染新型肺炎,3名白宮抗疫小組成員,因曾接觸早前確診的白宮人員,決定自我隔離,白宮公布員工防疫備忘,但被指訊息混亂。

接連有白宮人員確診,同屬白宮抗疫小組成員的美國抗疫三大部門首長,因接觸過確診者決定自我隔離。

國家過敏症和傳染病研究所所長福奇指,雖然對病毒測試呈陰性,但決定未來14天均戴口罩,居家或到只有他一人的辦公室工作。

福奇形容,這種是「改良版」的隔離方式,但就表明,若有需要前往白宮或國會,他會戴口罩到場。

同樣決定自我隔離的疾病控制及預防中心主任雷德菲爾德,亦說若有需要他亦會到白宮,屆時會與其他人保持距離,事前亦會先量度體溫。

至於食品藥物管理局局長哈恩,據報曾接觸過有份出席抗疫小組會議,並確診的副總統新聞秘書凱蒂米勒。

外界憂慮疫情或在華府散播,但白宮如何應對訊息混亂。

白宮向全體員工發備忘,包括鼓勵職員盡量遙距工作,要求各人匯報外出及健康狀況,但仍然有部分部門,要求員工繼續到辦公室上班,亦無指示白宮員工要戴口罩。

備忘又訂明,曾離開首都華盛頓的白宮人員,必須自我隔離,但正副總統隨行人員就不受此限。

染病人數增加的,還有負責保護總統安全的特勤局。

有傳媒查閱文件發現,當局自3月一名員工確診後,至今30多人感染,但文件未有說明,確診人員是否曾派駐白宮。

