3名白宮抗疫專家組成員接觸確診者後自我隔離

【有線新聞】

美國至今逾130萬人感染新型肺炎，3名白宮抗疫小組成員，因曾接觸早前確診的白宮人員，決定自我隔離，白宮公布員工防疫備忘，但被指訊息混亂。

接連有白宮人員確診，同屬白宮抗疫小組成員的美國抗疫三大部門首長，因接觸過確診者決定自我隔離。

國家過敏症和傳染病研究所所長福奇指，雖然對病毒測試呈陰性，但決定未來14天均戴口罩，居家或到只有他一人的辦公室工作。

福奇形容，這種是「改良版」的隔離方式，但就表明，若有需要前往白宮或國會，他會戴口罩到場。

同樣決定自我隔離的疾病控制及預防中心主任雷德菲爾德，亦說若有需要他亦會到白宮，屆時會與其他人保持距離，事前亦會先量度體溫。

至於食品藥物管理局局長哈恩，據報曾接觸過有份出席抗疫小組會議，並確診的副總統新聞秘書凱蒂米勒。

外界憂慮疫情或在華府散播，但白宮如何應對訊息混亂。

白宮向全體員工發備忘，包括鼓勵職員盡量遙距工作，要求各人匯報外出及健康狀況，但仍然有部分部門，要求員工繼續到辦公室上班，亦無指示白宮員工要戴口罩。

備忘又訂明，曾離開首都華盛頓的白宮人員，必須自我隔離，但正副總統隨行人員就不受此限。

染病人數增加的，還有負責保護總統安全的特勤局。

有傳媒查閱文件發現，當局自3月一名員工確診後，至今30多人感染，但文件未有說明，確診人員是否曾派駐白宮。

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