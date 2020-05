【KTSF】

由於東灣Alameda縣下令暫時不容許Tesla電動車公司重開,Tesla行政總裁Elon Musk宣佈可能撤出加州,並起訴Alameda縣府。

Musk週五發推文指,Tesla可能撤出Fremont市,將公司總部搬到德州或內華達州,他批評Alameda縣的居家令無理,並將會起訴縣府,不讓製造業重開。

他又表示,Tesla是加州最後的車輛生產商。

加州週五宣佈居家令進入第二階段,准許零售店和製造業等工作局部重開,不過在灣區,包括Alameda縣在內的6個縣府都表示,暫時不會跟從。

Tesla公司週五一度發電郵通知員工復工,被指違反縣府的居家令。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。