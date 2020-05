連鎖餐廳Sweet Tomatoes不敵疫情永久結業

【KTSF】

受到疫情衝擊,在灣區有7間分店的連鎖餐館Sweet Tomatoes將永久結業。

連鎖餐館在全國共有97間,在北加州名為Sweet Tomatoes,在南加州叫Souplantation,餐館是以50英尺長的沙拉吧聞名,顧客自己拿食物,除了沙拉,還有義大利麵、披薩等。

Sweet Tomatoes在聖荷西有兩間,Sunnyvale、Mountain View、Fremont、Pleasanton和Pleasant Hill各有一間,公司已經永久裁員。

在聯邦食品與藥物管理局(FDA)的指引下,自己拿食物的沙拉吧和Buffet,都不應該再有,公司總裁表示,重新開放會非常困難。

營運餐館的公司Garden Fresh支出2,500萬,來支付僱員的最後一次薪資,但是還有面對租金,而還是可能會破產。

