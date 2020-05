南韓、德國解封後爆集體感染

【有線新聞】

疫情放緩,各地陸續解封,南韓與德國兩個被視為抗疫典範的國家,解禁不久分別爆發集體感染,隨即恢復限制措施,外界關注兩國能否穩住疫情,避免第二波大爆發。

南韓新感染群組來自梨泰院夜店區,至今54人確診,其中24人在周六確診,分布首爾、釜山、濟州等地,接下來或進一步擴散。

群組首名患者、29歲男子,月初沒戴口罩到5間夜店消遣,相關店舖當晚招待逾1,500人,假如計及前後日子,或多達7,000人。

南韓上周才放寬社交距離限制,體育聯賽重開,出現新的群組感染後,首爾下令逾2,000間娛樂場所無限期停業。

專家承認第二波感染無可避免,只能做好監察、檢測,防範再有大爆發,政府估計,只要每日新個案少於50宗,追蹤到95%病例源頭,有信心醫療系統能應付。

同樣在上周鬆綁的德國面對類似情況,至少3間屠宰場有大規模感染。其中人口最多的西部北威州,至少180名屠宰場員工確診,佔工場員工總數逾一成,當地原訂周一生效的解封措施要押後。

德國放寬封鎖指標「基本傳染數」,由上周三的0.65,到周六回升至1.1,即每名患者平均傳染超過一人。

聯邦與州政府早前同意一旦七天內,每10萬人有50人受感染,就要重新收緊限制。

