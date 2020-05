【KTSF】

舊金山市府被指每日花費近3萬元,預留空置的酒店房間,市府正在找其有需要的人入住。

在疫情最初爆發期間,市府為了應付預期急增的新型肺炎患者,租用了近1,000間酒店房間,準備留給前線人員,但是市府最近發現,他們預留得太多房間,近八成的房間在過去幾星期都無人入住。

市長布里德表示,在這種情況下要有彈性應變,她週五發推文表示,舊金山加大(UCSF)的數據指出,很多低收入員工,受到疫情影響特別大,因此將會把556個空置房間改為給這班人入住。

市參事楊馳馬表示,好多前線人員都不知道這些房間開放給他們入住。

每一間酒店房租費是每日76元,空置的酒店房有751間,其中445間房是由市府資助,合共每日花費33,820元在這些房間。

