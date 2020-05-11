Santa Cruz男子衝浪時被鯊魚襲擊喪命

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灣區以南的Santa Cruz縣一個海灘在剛過去的週六發生鯊魚咬死人事故，死者是一名26歲男子，他生前熱愛衝浪活動，為客人設計衝浪板為生。

Santa Cruz縣法醫官已證實，死者是Ben Kelly，他當天下午在Manresa州立沙灘附近衝浪，突然被鯊魚襲擊，暫時未知鯊魚的品種。

事發於離岸約100碼的水域，當時有在場人士目擊事發經過，立即向救生員求救。

目擊者說，看到一個很大的黑色魚鰭浮出水面，之後一輪疑似攻擊的覓食活動，接著又平靜下來。

事發時，由於居家抗疫令，海灘不准遊客到訪，但可以進行游泳和衝浪活動。

為慎重起見，當局在發生鯊魚咬死人事件後，已封鎖附近水域，同時張貼告示提醒泳客和衝浪人士。

Monterey Bay無人機攝影師Eric Mailander受時表示，他近日見到有大批大白鯊在沿岸水域出沒，週六早上他數到至少有15條在他乘坐的船附近游戈。

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