Santa Cruz男子衝浪時被鯊魚襲擊喪命

灣區以南的Santa Cruz縣一個海灘在剛過去的週六發生鯊魚咬死人事故,死者是一名26歲男子,他生前熱愛衝浪活動,為客人設計衝浪板為生。

Santa Cruz縣法醫官已證實,死者是Ben Kelly,他當天下午在Manresa州立沙灘附近衝浪,突然被鯊魚襲擊,暫時未知鯊魚的品種。

事發於離岸約100碼的水域,當時有在場人士目擊事發經過,立即向救生員求救。

目擊者說,看到一個很大的黑色魚鰭浮出水面,之後一輪疑似攻擊的覓食活動,接著又平靜下來。

事發時,由於居家抗疫令,海灘不准遊客到訪,但可以進行游泳和衝浪活動。

為慎重起見,當局在發生鯊魚咬死人事件後,已封鎖附近水域,同時張貼告示提醒泳客和衝浪人士。

Monterey Bay無人機攝影師Eric Mailander受時表示,他近日見到有大批大白鯊在沿岸水域出沒,週六早上他數到至少有15條在他乘坐的船附近游戈。

