【有線新聞】

美國逾130萬人確診新型肺炎,78,000多人死亡,紐約州3名兒童可能死於新型肺炎引起的併發症。

州長科莫表示,當地最少73名小童出現類似川崎症,這種罕見兒童疾病的症狀,當中3人不治。

他指在患病兒童身上都檢測到有新型冠狀病毒和抗體,住院期間沒有症狀。

《紐約時報》分析,全美國死於新型肺炎的人,3分1是療養院的院友和員工,其中賓夕法尼亞和馬薩諸塞等州分,療養院死亡人數更佔全州過半。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。