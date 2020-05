據報彭斯因應幕僚確診要自我隔離 當局否認報道

【有線新聞】

美國副總統彭斯有幕僚確診後,報道稱他過去兩日居家自我隔離,缺席白宮會議,發言人否認消息,彭斯周一將回白宮辦公。

彭斯上周五得悉新聞秘書確診後,同日按照原定計劃赴艾奧瓦州,之後兩日沒公開現身。

彭博記者表示彭斯正自我隔離、不會到白宮。報道稱他為了謹慎起見留在華盛頓官邸,沒參與特朗普總統周六在白宮與軍方高層的會議。

其他媒體說法稍有不同,全國廣播公司引述官員指彭斯周末期間與他人保持「些微距離」,未來一兩天也會如此,不過並非長期措施,彭斯行動沒受限制。

有線新聞網絡亦稱彭斯只是稍微刪減接下來數天行程,不是全面自我隔離。

副總統發言人之後澄清,隔離傳聞不真確,彭斯周一將回白宮辦公,強調他每日接受檢測,結果均呈陰性。

除了彭斯,特朗普也有負責送餐的隨從確診,令人關注正副總統感染風險,報道稱當局沒計劃安排二人分隔。

特朗普雖口說不擔心受感染,不過據報他私下對確診隨從沒戴口罩感驚嚇,每當有人過於靠近就會發怒。

白宮高級顧問哈西特坦言要在西翼工作可怕,形容那裡「又小又擠逼」,大家深知有一定風險,如能居家辦公安全得多。

紐約時報報道,白宮已修訂指引,要求特勤局及官邸人員戴口罩,部分員工可遙距工作。

