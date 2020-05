灣區華裔組織號召音樂愛好者以遠距方式錄製百老匯名著（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

疫情期間,許多人對未來感到擔心、無助,甚至恐懼,為了傳遞正能量,灣區的美華藝術家協會,以及心連心慈善基金會,號召6個音樂組織、近兩百名音樂愛好者,以遠距的方式錄製了百老匯著名的歌曲「愛改變著一切」,免費和社區分享。

這是百老匯著名歌曲Love Changes Everything,愛改變著一切,您能想像這個近兩百多人的大型演唱計畫,是每個人在家中參與的嗎?活動的發想跟居家抗疫期間負面情緒有關。

美華藝術家協會會長何曉明說:「這場疫情讓所有人都困在了家裡面,而且大家的微信上面充斥的都是一些非常不安的信息,這樣一個對成人來說有恐懼感,對我自己來說是這樣,不知道事情會怎麼發展下去,還有孩子們也困在家裡面,對他們來說,生活的節奏所有的改變,我覺得對每一個人都是一個難題。」

於是本身也是樂團指揮的何曉明,和矽谷青年交響樂團團長黃潔,號召硅谷青年交響樂團、硅谷青年藝術團、加州青年國樂團、高曼華聲樂藝術中心、黨偉光聲樂藝術中心、夢幻藝術團等6個音樂組織,還有社區的音樂愛好者,共兩百人來一起演唱,這首歌曲並拍攝MV,參與者年齡從8歲到70歲。

何曉明說:「我們在一起不僅僅是唱首歌,我們是在傳遞正能量,我們在傳遞著愛,我們堅信疫情總會過去,明天一定會更好,少一點點陰謀論,少一點點懟哥,少一點點戰狼也好,多一些理解,滿滿的愛,因為愛能改變一切。」

不過要如何將每一個人,自己錄製的歌唱視頻組合起來,卻是一項大工程。

黃潔說:「每一個人都是分段錄製的,所以總共將近有400多,將近500個視頻的文件,然後把它們一個一個的對口型,然後把它們一個一個的根據我們的構思,再把這個視頻做出來給大家,從視頻上你可以看到,從樂隊還有合唱團這個部分,大家人數的參與是非常非常大的,我的電腦已經死機好多次了,做這個視頻。」

歌曲MV從拍攝到剪輯,花了近一個月才完成,希望在疫情期間為大家打氣,並且戰勝恐懼。

