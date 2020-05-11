灣區華裔組織號召音樂愛好者以遠距方式錄製百老匯名著（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

疫情期間，許多人對未來感到擔心、無助，甚至恐懼，為了傳遞正能量，灣區的美華藝術家協會，以及心連心慈善基金會，號召6個音樂組織、近兩百名音樂愛好者，以遠距的方式錄製了百老匯著名的歌曲「愛改變著一切」，免費和社區分享。

這是百老匯著名歌曲Love Changes Everything，愛改變著一切，您能想像這個近兩百多人的大型演唱計畫，是每個人在家中參與的嗎？活動的發想跟居家抗疫期間負面情緒有關。

美華藝術家協會會長何曉明說：「這場疫情讓所有人都困在了家裡面，而且大家的微信上面充斥的都是一些非常不安的信息，這樣一個對成人來說有恐懼感，對我自己來說是這樣，不知道事情會怎麼發展下去，還有孩子們也困在家裡面，對他們來說，生活的節奏所有的改變，我覺得對每一個人都是一個難題。」

於是本身也是樂團指揮的何曉明，和矽谷青年交響樂團團長黃潔，號召硅谷青年交響樂團、硅谷青年藝術團、加州青年國樂團、高曼華聲樂藝術中心、黨偉光聲樂藝術中心、夢幻藝術團等6個音樂組織，還有社區的音樂愛好者，共兩百人來一起演唱，這首歌曲並拍攝MV，參與者年齡從8歲到70歲。

何曉明說：「我們在一起不僅僅是唱首歌，我們是在傳遞正能量，我們在傳遞著愛，我們堅信疫情總會過去，明天一定會更好，少一點點陰謀論，少一點點懟哥，少一點點戰狼也好，多一些理解，滿滿的愛，因為愛能改變一切。」

不過要如何將每一個人，自己錄製的歌唱視頻組合起來，卻是一項大工程。

黃潔說：「每一個人都是分段錄製的，所以總共將近有400多，將近500個視頻的文件，然後把它們一個一個的對口型，然後把它們一個一個的根據我們的構思，再把這個視頻做出來給大家，從視頻上你可以看到，從樂隊還有合唱團這個部分，大家人數的參與是非常非常大的，我的電腦已經死機好多次了，做這個視頻。」

歌曲MV從拍攝到剪輯，花了近一個月才完成，希望在疫情期間為大家打氣，並且戰勝恐懼。

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