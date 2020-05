【KTSF】

兩大科技龍頭Apple和Google公司計畫合作利用手機,幫忙用戶偵測新冠肺炎感染風險,不過也有專家擔心用戶隱私問題。

Apple和Google公司將合作利用旗下手機,偵測用戶是否曾經和新冠肺炎確診者有過接觸。

當用戶的手機靠近新冠肺炎確診者的手機時,該次接觸將被記錄下來,並會和公共衛生官員分享,官員就可以和用戶聯絡,鼓勵用戶接受新冠檢測,如果確診的話會建議隔離。

針對用戶隱私疑慮,有專家表示,這些手機科技公司已擁有許多用戶資料,尤其是地點定位方面的資訊,如果資訊用作公衛用途,對有些用戶來說或許反而較能接受。

Apple和Google公司表示,一開始會以app的方式提供用戶下載,不過之後會計劃整合成為更新手機作業系統的一部分,增加參與的用戶。

