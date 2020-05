【KTSF】

東灣Fremont市Mission大道夾Paseo Pare Parkway出現疑似山貓(bobcat)的動物,Fremont市警局呼籲市民小心提防。

Fremont市有居民報稱,於週日中午時分看到一頭山貓橫過Mission大道,立即向警局傳送照片。

警方表示,近日曾接獲多宗發現山貓的舉報,警方呼籲居住在Mission大道以東山區的住戶,應把寵物留在室內,也不要把寵物糧食放在室外,其他細小的動物或雞應放置在籠中。

警方稱,山貓對人類或體型較大的動物沒有威脅,牠們主要捕食鼠類和細小的動物。

任何人如看到山貓出沒,請立即聯絡動物管制組,電話:(510) 790-6635。

