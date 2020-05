【KTSF 馮政浩報導】

全國餐館協會表示,新冠肺炎疫情兩個月之內,餐館就業人數跌至31年來最低點。

美國的餐飲業單單在4月已經削減550萬個職位,餐館的就業人數跌至自從1989年以來的最低數字。

聯邦勞工部在星期五公佈全國失業率是15%,而且繼續攀升。

整體的失業固然是差,當中餐飲業更加是慘中之慘,餐館酒吧損失的職位更是其他行業三倍。

全國餐館協會正向國會要求,針對餐館行業和僱員的專項抒困援助。

