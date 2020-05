【KTSF】

經過一個異常溫暖的母親節週末之後,灣區週一竟然下微雨,預料週二繼續有雨,氣溫會轉涼。

國家氣象局表示,一股微弱的冷鋒,導致灣區轉涼和下微雨,下雨的範圍主要集中在北灣,南灣的降雨量近乎零。

預料週一晚到週二灣區都有機會下微雨。

氣象局提醒大家,今次是灣區近期第一場雨,路面會特別濕滑,駕駛人士要小心。

另外,氣象局也指出,這兩天的降雨有助延遲加州的山火季節。

