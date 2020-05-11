灣區住院新冠病患持續下跌 Alameda縣嘉年華取消

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灣區的新型肺炎確診人數超過9,700人，死亡人數亦超過340人，灣區的住院人數連續14天呈現平緩或下降的趨勢，受疫情影響，有108年歷史的Alameda County Fair嘉年華將會首度取消，舊金山亦增設網站，協助家庭暴力受害人。

灣區感染新冠病毒的住院人數，由星期五的290人，減少至週六的286人，雖然每個縣市的住院人數加減的幅度都不同，但整體來說，是連續14天出現緩和或下降的數字。

不少縣市在決定放寬居家命令前，都會考慮多項條件，而住院人數是其中之一。

舊金山週日新增52宗確診，累計1,943宗，死亡人數增一人至34人。

截至5月8日，住院人數是70人，其中27人在深切治療部留醫。

舊金山將於5月18日重啟部分商鋪，市府將於本星期公布更多詳情。

市府亦鼓勵在居家命令期間，遇到家暴問題的人可以上網匯報，網址是http://SF.gov/DFVResources，而有即時危險的人，可致電或傳短訊至911求助，

Santa Clara縣新增32宗確診，累計2,339宗，暫時仍有95人留醫，死亡人數增一人至129人。

Alameda縣新增41宗確診，累計2,064宗，死亡人數維持在71人。

有108年歷史，在東灣Pleasanton舉行的Alameda County Fair嘉年華會受疫情影響，今年將首度取消。

嘉年華會原定由6月19日開始至7月12日，每年大約吸引50萬人參加，並提供900份季節性工作，不過主辦方表示，為了遊客及工作人員的健康著想，作出最艱難的決定。

有非牟利團體正考慮如果疫情緩和，或者在10月份舉行社區慶祝活動。

東灣Contra Costa縣新增12宗確診，累計1,048宗，死亡人數維持在21人，仍有21人留醫。

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