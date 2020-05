灣區住院新冠病患持續下跌 Alameda縣嘉年華取消

【KTSF】

灣區的新型肺炎確診人數超過9,700人,死亡人數亦超過340人,灣區的住院人數連續14天呈現平緩或下降的趨勢,受疫情影響,有108年歷史的Alameda County Fair嘉年華將會首度取消,舊金山亦增設網站,協助家庭暴力受害人。

灣區感染新冠病毒的住院人數,由星期五的290人,減少至週六的286人,雖然每個縣市的住院人數加減的幅度都不同,但整體來說,是連續14天出現緩和或下降的數字。

不少縣市在決定放寬居家命令前,都會考慮多項條件,而住院人數是其中之一。

舊金山週日新增52宗確診,累計1,943宗,死亡人數增一人至34人。

截至5月8日,住院人數是70人,其中27人在深切治療部留醫。

舊金山將於5月18日重啟部分商鋪,市府將於本星期公布更多詳情。

市府亦鼓勵在居家命令期間,遇到家暴問題的人可以上網匯報,網址是http://SF.gov/DFVResources,而有即時危險的人,可致電或傳短訊至911求助,

Santa Clara縣新增32宗確診,累計2,339宗,暫時仍有95人留醫,死亡人數增一人至129人。

Alameda縣新增41宗確診,累計2,064宗,死亡人數維持在71人。

有108年歷史,在東灣Pleasanton舉行的Alameda County Fair嘉年華會受疫情影響,今年將首度取消。

嘉年華會原定由6月19日開始至7月12日,每年大約吸引50萬人參加,並提供900份季節性工作,不過主辦方表示,為了遊客及工作人員的健康著想,作出最艱難的決定。

有非牟利團體正考慮如果疫情緩和,或者在10月份舉行社區慶祝活動。

東灣Contra Costa縣新增12宗確診,累計1,048宗,死亡人數維持在21人,仍有21人留醫。

