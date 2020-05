影評：《車道》一則低調的溫馨劇情片

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一對母子到紐約州一個小鎮處理家事,孩子和鄰居交上一段忘年友誼。

Kathy 接到姊姊去世的消息,帶著孩子Cody 到紐約州Poughkeepsie 小鎮,準備將房子賣掉,發現屋子堆滿雜物,可能要花上幾天的時間清理。Kathy 在大掃除時,Cody 則對一個住在隔壁房子的退伍軍人Del 感到好奇,開頭產生一場小誤會。Kathy 原本不希望孩子和這個陌生人交談,但是Cody 一次和鄰里孩童發生摩擦時,逃到Del 的家中躲避,兩人開始彼此熟悉。Kathy 也逐漸對鄰居友善起來 。

清理房子的過程中,Kathy 對姊姊的死感到遺憾,似乎有許多對姊姊不理解的,現在都已經失去了機會。而在人生的黃昏道路,Del 也對自己的一生有一定的滿足與失落。

飾演母親Kathy 的Hong Chau,近年來的演出都有讓她發揮的機會。低調的角色卻也帶有深度的處理,細心的體現單身母親對身邊事物的心理反應。

這是美籍韓裔導演Andrew Ahn 的第二部作品。感覺整部電影的水平不夠一致,導戲和剪接方面可以修理得更加整齊。和他的處女作《Spa Night》 相同的是,電影節奏緩慢,劇中人物一小步一小步的讓觀眾認識他們。劇情沒有大轉折,大家情緒沒有多大的波動,是一部讓觀眾細心品嘗的小品寫實片。除了考驗耐心 還要觀眾自行推斷故事其中的意義,在分享美籍亞裔的故事時,也提供了讓主流社會多了解亞裔心態的一個機會。

《車道 Driveways》要大家細心品嘗。滿分五分中得三分半,可以欣賞。在柏林影展和聖荷西的Cinequest 影展上映之後,本周來到串流平台。電影目前可以在幾乎所有的串流平台租看,例如Amazon Prime Video、Google Play 和蘋果 iTunes 等。

電影網頁:https://filmrise.com/film/driveways

