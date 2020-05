美國撤銷部分中國口罩製造商銷售許可

【有線新聞】

美國增至逾125萬人確診新型肺炎、75,000多人死亡,包括一名派駐白宮的士兵染病,特朗普總統及副總統彭斯病毒檢測都呈陰性,另外,當局發現大批進口N95口罩未達標,撤銷逾60個中國口罩製造商的銷售許可。

華府撤銷許可後,獲准於美國銷售N95口罩的中國製造商由約80個大減至14個。

當局最初因應疫情,容許未經局方測試、但經獨立實驗室檢測的口罩進口,不過近日發現67款進口N95口罩中,六成未達到過濾效能九成五的標準,無法針對新型冠狀病毒提供足夠保護,其中一款中國製口罩,更最多只能過濾三成五微粒。

隨著疫情緩和,逾30個州已經或計劃逐步解封,《美聯社》披露,疾控中心應白宮抗疫專責小組要求,準備了一份17頁指引,建議學校、宗教場所、餐廳等何時和怎樣重開,但小組認為指引太詳細、死板,而且與白宮上月公布的三階段解封指引不配合,要求修改,疾控中心最終沒有執行,指引被擱置。

白宮不時與衛生專家出現矛盾,雖然疾控中心呼籲公眾戴口罩,但特朗普從未於公開場合配戴。

一名派駐白宮、作為特朗普隨從的海軍士兵確診新型肺炎後,特朗普再檢測,結果呈陰性,他強調白宮隨從都有戴口罩:「我們白宮裡有很多人,我常常看到他們戴口罩,但我看到很多記者沒有戴。」

但有報道指白宮員工在室內均會除下口罩。

