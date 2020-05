研究指新冠病毒或不會因夏天濕熱天氣而消失

【KTSF 古琳嘉報導】

天氣漸漸熱了,很多人期待夏天高溫潮濕的天氣,可以讓新冠病毒肺炎疫情隨之消退,不過一項研究發現,溫度和濕度對於疫情的傳播沒有影響力。

儘管大家都希望新冠肺炎疫情是季節性的,甚至像2003年的SARS疫情一樣,到了夏天就消失,不過本週四發佈在《加拿大醫學叢刊》,由加拿大多倫多大學傳染病學家Peter Juni主導的一項研究發現,抱有這樣想法的人恐怕要失望了。

這個在加拿大和瑞典的研究團隊發現,全球各個國家不同的溫度和濕度,對於疫情擴散的影響介於很少到沒有任何效果,反而跟當地實施的公共衛生措施有著強烈的關係,例如暫停學校和社交距離等。

主持研究的Peter Juni認為,全球多數的人口,並沒有新冠病毒的抗體,這代表著新冠病毒不需要適合的生存條件。

Juni的研究團隊挑選了全世界144個國家或地區,審視其3月7日至13日期間爆發疫情的狀況,包括溫度、濕度以及公共衛生措施,然後在14天潛伏期後,追蹤這些國家在3月21至27日期間確診病例上升的數目,儘管這些國家包含加拿大到熱帶地區,但溫度對於疫情並無影響,濕度也只有些許的影響,只有公共衛生措施的介入持續跟疫情緩和有關。

過去有其他幾項研究發現或預測,溫暖氣候或是增加日光,對於疫情消退有適度的影響,但這當中所有研究都強調,需要有公共衛生措施的介入。

