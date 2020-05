【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區6個縣當中,舊金山率先宣布將於5月18日,讓一些傳染風險較低的商業重新營業。

舊金山未有跟隨州府的步伐,在週五容許部分商業重開,但市府就宣布一些例如是花店、書店、玩具、傢私及家品店等,將於5月18日重開,但亦只是限在店面取貨的經營模式。

市府表示,具體的重開指引將於下星期公布,但提醒民眾,灣區的居家抗疫令仍然生效中,在以上商舖門外等候取貨時,市民一樣要遮蓋口鼻,保持社交距離等。

衛生局指,會按舊金山的實際情況決定重開指引,局方相信,新型肺炎疫情會一直持續,希望重啟經濟的同時,能控制感染及住院人數。

