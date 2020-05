【KTSF】

舊金山衛生局承認,向一些在酒店房隔離有濫藥習慣的人提供所需藥物。

衛生局承認,向在酒店房隔離有濫用藥物習慣的人,提供他們所需的藥用大麻、酒精及美沙酮等。

局方指,這是一種減低風險的做法,確保濫藥的人留在酒店,完成隔離,以降低染病機會的同時,亦不會將病毒傳染他人。

舊金山衛生局局長Grant Colfax說:「當一些人選擇繼續使用藥物,我們集中所做的,是幫助控制他們的癮,有些情況可能會控制酒精及尼古丁的用量,確保他們安全。」

衛生局補充,所有提供的藥物都是經私人捐獻購買所得,並沒有使用納稅人的錢,當中局方為11個人送酒精,為27人送香煙,另外有5人收到藥用大麻。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。