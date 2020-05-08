疫情下週日應否與非同住家人慶祝母親節（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週四新增52宗確診，死亡人數增一人至32人，市府週四推出新計劃，資助業主及租客支付各種房屋開支，每一個家庭最多可獲一萬元的援助，另外，本週日是母親節，如果做足各種防疫工作，市民又能否與家人一起慶祝呢？

這個新的補助計劃總共有120萬，現在已經接受申請，專為因疫情收入下降、支付房貸、租金及各種房屋支出上遇到困難的業主及租客而設，計劃會有多輪的申請，每一輪每個家庭最多可獲3,000元補助。

華協中心組織員雷冬燕（Rita Lui）說：「計劃有幾批的申請時間，每一批的申請時間最多可資助3,000元，如果第一批你申請完，你都是不足夠，需要再申請，申請那麼多輪，加起來，最多是一個家庭一萬元。」

合資格的申請者要住在舊金山，以一人家庭為例，年收入不多於89,650元，二人年收入不多於102,500元，如此類推。

申請者必須要證明因為疫情收入減少，或者支出增加，市府會按申請家庭的實際需求，分配他們最終所獲的補助。

由於舊金山已經立法禁止業主在居家命令生效期間，因租客無法交租而逼遷他們，因此這筆撥款不可以用來支付這段時間的欠租，只可以用於命令完結後的房屋支出。

有興趣的人士可以在網上申請，亦可以致電華協中心的房屋輔導熱線，電話：(415)984-2730。

雷冬燕說：「雖然計劃的確資金有限，亦申請人很多，但我覺得無論如何都應該試一試，好像你申請可負擔房屋一樣，你一樣要試一試，不試又怎樣知道沒有呢？」

本星期日是母親節，舊金山衛生局表示，就算家人戴上口罩，並保持社交距離，現階段仍不能與非同住的母親見面及慶祝。

舊金山衛生局局長Grant Colfax說：「大家要遠距離與母親慶祝，不要去探望她們，如果你們不是同住的話，有很多其他方法去慶祝，保障她們的安全，很多母親對新冠病毒的免疫力低，請尊重命令，用社交媒體慶祝。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。