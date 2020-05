疫情下週日應否與非同住家人慶祝母親節（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週四新增52宗確診,死亡人數增一人至32人,市府週四推出新計劃,資助業主及租客支付各種房屋開支,每一個家庭最多可獲一萬元的援助,另外,本週日是母親節,如果做足各種防疫工作,市民又能否與家人一起慶祝呢?

這個新的補助計劃總共有120萬,現在已經接受申請,專為因疫情收入下降、支付房貸、租金及各種房屋支出上遇到困難的業主及租客而設,計劃會有多輪的申請,每一輪每個家庭最多可獲3,000元補助。

華協中心組織員雷冬燕(Rita Lui)說:「計劃有幾批的申請時間,每一批的申請時間最多可資助3,000元,如果第一批你申請完,你都是不足夠,需要再申請,申請那麼多輪,加起來,最多是一個家庭一萬元。」

合資格的申請者要住在舊金山,以一人家庭為例,年收入不多於89,650元,二人年收入不多於102,500元,如此類推。

申請者必須要證明因為疫情收入減少,或者支出增加,市府會按申請家庭的實際需求,分配他們最終所獲的補助。

由於舊金山已經立法禁止業主在居家命令生效期間,因租客無法交租而逼遷他們,因此這筆撥款不可以用來支付這段時間的欠租,只可以用於命令完結後的房屋支出。

有興趣的人士可以在網上申請,亦可以致電華協中心的房屋輔導熱線,電話:(415)984-2730。

雷冬燕說:「雖然計劃的確資金有限,亦申請人很多,但我覺得無論如何都應該試一試,好像你申請可負擔房屋一樣,你一樣要試一試,不試又怎樣知道沒有呢?」

本星期日是母親節,舊金山衛生局表示,就算家人戴上口罩,並保持社交距離,現階段仍不能與非同住的母親見面及慶祝。

舊金山衛生局局長Grant Colfax說:「大家要遠距離與母親慶祝,不要去探望她們,如果你們不是同住的話,有很多其他方法去慶祝,保障她們的安全,很多母親對新冠病毒的免疫力低,請尊重命令,用社交媒體慶祝。」

