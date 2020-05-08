舊金山Portola區兇殺案 19歲華裔青年中槍亡

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Portola區的住宅區週四晚發生兇殺案，一名19歲華裔少年在行人路上中槍死亡。

舊金山警方表示，案發現場是Felton街夾Colby街，一邊是住宅，另一邊是水庫。

記者週五到現場時，看見有探員在調查，很仔細地視察草叢和行人道，也有警員逐家逐戶拍門向居民查詢。

一名不願意上鏡頭的居民表示，週四晚上8點左右，在家裡聽到外面有兩下槍聲，不久之後，就有大批警員抵達現場。

這名居民透露，事後知道當時有一個女人緩步跑時，在位於Felton街的行人道發現屍體，然後報警。

舊金山法醫官證實，死者是19歲舊金山居民Kelvin Chew，警方指出，在行人路發現事主時，他身上有不止一處槍傷，當場死亡。

警方兇殺案調查組正在調查案件，目前沒有透露更多資料，警方呼籲市民如果有案件線索，請聯繫警方，匿名報案熱線電話：(415) 575-4444，也可以發短訊至TIP411，輸入SFPD。

有居民表示，這區一向安靜，住了40多年，從沒發生過這樣的事，所以附近鄰居也感到震驚。

警方表示，這宗命案是舊金山今年第17宗兇殺案。

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