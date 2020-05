舊金山Portola區兇殺案 19歲華裔青年中槍亡

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Portola區的住宅區週四晚發生兇殺案,一名19歲華裔少年在行人路上中槍死亡。

舊金山警方表示,案發現場是Felton街夾Colby街,一邊是住宅,另一邊是水庫。

記者週五到現場時,看見有探員在調查,很仔細地視察草叢和行人道,也有警員逐家逐戶拍門向居民查詢。

一名不願意上鏡頭的居民表示,週四晚上8點左右,在家裡聽到外面有兩下槍聲,不久之後,就有大批警員抵達現場。

這名居民透露,事後知道當時有一個女人緩步跑時,在位於Felton街的行人道發現屍體,然後報警。

舊金山法醫官證實,死者是19歲舊金山居民Kelvin Chew,警方指出,在行人路發現事主時,他身上有不止一處槍傷,當場死亡。

警方兇殺案調查組正在調查案件,目前沒有透露更多資料,警方呼籲市民如果有案件線索,請聯繫警方,匿名報案熱線電話:(415) 575-4444,也可以發短訊至TIP411,輸入SFPD。

有居民表示,這區一向安靜,住了40多年,從沒發生過這樣的事,所以附近鄰居也感到震驚。

警方表示,這宗命案是舊金山今年第17宗兇殺案。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。