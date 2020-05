【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣製作了一個短片,分享在疫情下可以用哪些方式慶祝母親節。

Santa Clara縣為母親節製作的這段短片,有來自不同族裔的多位母親,分享在疫情之下如何在家慶祝,也提醒大家繼續遵守居家抗疫令。

有母親讓小孩用照片做成一個Puzzle拚圖,然後寄給小孩的祖母,還有人親手製作漂亮的賀卡,送給母親。

Santa Clara縣週四至今又增加11例確診,共2,290宗,死亡案例128宗,住院患者111人,縣衛生部門再次提醒居民,為讓居家抗疫令的努力不白費,這個星期日的母親節最好禮物,就是留在家裡。

