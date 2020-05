【KTSF】

東灣一群前線救援人員週四前往不同的醫院,向醫護人員致敬。

由奧克蘭警察和消防員發起的敬禮行動,到市內的Highland醫院、Kaiser醫院、UCSF Benioff兒童醫院,以及奧克蘭和柏克萊的Sutter、Alta Bates、Summit醫院,向醫護人員致敬,鼓勵醫護人員從繁忙的工作之中,中午抽空到醫院外面,接受大家的致意。

