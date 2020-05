加州週五進入第二階段解封 零售店有限度重開

【KTSF 郭柟報導】

加州週五開始進入放寬第二階段,重開零售店等行業,灣區只有3個縣跟從加州指引放寬。

北灣的Solano、Sonoma和Napa縣進入解封第二階段,Napa縣一間花店重新開張,送貨員週五出發將花送到200幾個地點,店內15個職員都有戴口罩和保持距離。

根據紐森的指引,第二階段容許零售店以店外取貨或送貨形式開店,包括書店、珠寶店、玩具店、服裝店、傢俱店、運動用品店、古董店、音樂用品店和花店,員工也必須戴口罩。

Napa縣至今有78個確診個案,Solano縣有351宗,Sonoma縣有292宗。

其餘6個縣,包括舊金山、Contra Costa、Santa Clara、Marin和San Mateo縣,都會維持現階段居家令。

舊金山週四宣佈將會在5月18日解封部份零售商店,東灣Fremont的Tesla電動車車廠,週五就宣佈復工,被指違反Alameda縣府的居家令,縣府要求他們馬上停工,Tesla公司未作出回應。

另外,聖荷西市府提出一項新計劃,打算讓餐廳等商店可以用室外公共空間,並保持社交距離的環境下重開。

