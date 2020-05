紐森簽行政命令讓選民11月全部郵寄選票

【KTSF】

加州多81人死於新型肺炎,死亡人數達2,585人,週五新增1,898宗確診個案,累計62,512宗個案,失業率可能會超過升至20%。

州長紐森週五簽署行政命令,讓所有加州選民可以透過郵寄方式,遞交11月的選票,投票站會照開,給一些需要親身投票的選民。

紐森週四透露,加州首宗社區傳播病例發生在一間修甲店之後,他週五補充,他只是希望先為員工和顧客制定相關防疫指引,才重開修甲店,又指修甲店是屬於第三階段商店,而加州距離解封第三階段並不遠。

紐森說:「第三階段不是一年後,不是6個月後,也不是3個月後,甚至可能一個月內就達到,我們只是想確保有一套指引,保障顧客和員工安全。」

紐森週四公佈了一系列指引,給一些想提早進一階段放寬居家令的縣市,報導指週五有20幾個縣府向紐森申請進一步放寬居家令,但是根據《洛杉磯時報》做的一個研究指出,加州95%的縣都不乎合州府提出的進階放寬要求,包括南加州和灣區所有縣都未達標。

另外,紐森表示,現時庫存有3,170萬個口罩,州府至今為8.75億人做了病毒測試,全州300個護老院中,有4,500個員工和院友確診。

另外有報導指,加州監獄內有600人確診,至少兩名囚犯死亡,據報其中25名確診者是監獄職員,其餘的是囚犯。

