台灣副總統陳建仁分享台灣抗疫成功經驗（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

史丹福大學胡佛研究所的「台灣在印太地區計劃」，週四舉行網上研討會，探討台灣防疫的成功經驗，台灣副總統陳建仁發表視訊演講。

週四的研討會以台灣和新冠病毒肺炎大流行給世界的課堂為主題（Taiwan and the COVID-19 Pandemis: Lessons for the World），邀請到台灣副總統陳建仁、美國國務卿科技顧問蔣濛，以及國務院海洋國際環境暨科學事務首席副助卿Johathan Moore，以及美國和台灣的學者共同探討台灣防疫成功之道，以及國際如何借鏡等議題。

陳建仁在視訊演講中指出，台灣經歷過17年前SARS疫情的慘痛經驗，對於傳染病的防治做了充足的準備，這次應對新冠病毒疫情採取三大原則，審慎行動、快速反應與及早部署，最重要的是1月成立中央疫情指揮中心（CECC），之後每天舉行疫情簡報記者會，讓疫情資訊和防疫政策公開透明。

陳建仁說：「這些簡報產生正確消息，供給各領域的媒體，從首日起盡可能資訊透明，CECC很快建立了權威，並獲得民眾信任。」

會中資訊透明度成為焦點，中國又成為眾矢之的。

陳建仁說：「中國企圖要掩蓋，剔除了重要的科學證據，和延遲跟國際社會分享資訊，甚至讓告密者噤聲，以防人查探中國疫情實況。」

美國國務卿科技顧問蔣濛說：「2019年秋天期間，在中國湖北省武漢市某處，SARS cov2病毒開始傳播，到今天我們還在尋找真相，關於在中國的來源、時間軸與死亡數。」

國務院副助卿Johathan Moore透過電話為論壇閉幕致詞，他肯定台灣在公共衛生上的表現，強調美國珍惜與台灣的合作。

Moore說：「美國珍惜和台灣在衛生議題上的合作，透過美台全球合作，暨訓練架構，由美國在台協會與高碩泰領導的台灣駐美代表處之下，台灣已實際證明了這不僅是可能也是必要，在對抗全球健康危機時，也能尊重捍衛人權和基本自由。」

也有學者肯定台灣在防堵疫情方面所做的努力，除了將健保系統與海關出入境資料庫整合，讓醫生看診時可以得知病患的旅遊史，以便做出更好的判斷，而機場的檢測機制更可以杜絕疫情的擴散。

史丹福大學醫學院教授王智弘（Jason Wang）說：「從移民資料庫系統轉到全民健保系統，在一天內就完成了，他們只花了一天，另一件事情是，在機場和港口對待病患，可想而知有許多旅客從各地來到，所以必須分辨風險的高低，他們要求旅客掃描二維碼，填寫申報表格，基本上要填寫旅遊史，有沒有症狀，有沒有發燒症狀，並留下聯繫資料。」

在分享經驗的同時，陳建仁也不忘呼籲國際社會讓台灣參與。

陳建仁說：「要對抗這全球大流行疫病，沒有人會或應該被遺忘，我們要打贏此仗，一定要透過分享資訊與合作，台灣在SARS爆發時被孤立，現在也被世衛排除，但是痛苦的經驗告訴我們，沒有國家應該獨自面對疫情，國際合作是唯一方式抗擊全球的爆發。」

主辦這場研討會的胡佛研究所「台灣在印太地區計劃」，會在24小時後於官網以及YouTube專屬頻道播放論壇的討論內容。

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