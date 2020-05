台灣副總統陳建仁分享台灣抗疫成功經驗（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

史丹福大學胡佛研究所的「台灣在印太地區計劃」,週四舉行網上研討會,探討台灣防疫的成功經驗,台灣副總統陳建仁發表視訊演講。

週四的研討會以台灣和新冠病毒肺炎大流行給世界的課堂為主題(Taiwan and the COVID-19 Pandemis: Lessons for the World),邀請到台灣副總統陳建仁、美國國務卿科技顧問蔣濛,以及國務院海洋國際環境暨科學事務首席副助卿Johathan Moore,以及美國和台灣的學者共同探討台灣防疫成功之道,以及國際如何借鏡等議題。

陳建仁在視訊演講中指出,台灣經歷過17年前SARS疫情的慘痛經驗,對於傳染病的防治做了充足的準備,這次應對新冠病毒疫情採取三大原則,審慎行動、快速反應與及早部署,最重要的是1月成立中央疫情指揮中心(CECC),之後每天舉行疫情簡報記者會,讓疫情資訊和防疫政策公開透明。

陳建仁說:「這些簡報產生正確消息,供給各領域的媒體,從首日起盡可能資訊透明,CECC很快建立了權威,並獲得民眾信任。」

會中資訊透明度成為焦點,中國又成為眾矢之的。

陳建仁說:「中國企圖要掩蓋,剔除了重要的科學證據,和延遲跟國際社會分享資訊,甚至讓告密者噤聲,以防人查探中國疫情實況。」

美國國務卿科技顧問蔣濛說:「2019年秋天期間,在中國湖北省武漢市某處,SARS cov2病毒開始傳播,到今天我們還在尋找真相,關於在中國的來源、時間軸與死亡數。」

國務院副助卿Johathan Moore透過電話為論壇閉幕致詞,他肯定台灣在公共衛生上的表現,強調美國珍惜與台灣的合作。

Moore說:「美國珍惜和台灣在衛生議題上的合作,透過美台全球合作,暨訓練架構,由美國在台協會與高碩泰領導的台灣駐美代表處之下,台灣已實際證明了這不僅是可能也是必要,在對抗全球健康危機時,也能尊重捍衛人權和基本自由。」

也有學者肯定台灣在防堵疫情方面所做的努力,除了將健保系統與海關出入境資料庫整合,讓醫生看診時可以得知病患的旅遊史,以便做出更好的判斷,而機場的檢測機制更可以杜絕疫情的擴散。

史丹福大學醫學院教授王智弘(Jason Wang)說:「從移民資料庫系統轉到全民健保系統,在一天內就完成了,他們只花了一天,另一件事情是,在機場和港口對待病患,可想而知有許多旅客從各地來到,所以必須分辨風險的高低,他們要求旅客掃描二維碼,填寫申報表格,基本上要填寫旅遊史,有沒有症狀,有沒有發燒症狀,並留下聯繫資料。」

在分享經驗的同時,陳建仁也不忘呼籲國際社會讓台灣參與。

陳建仁說:「要對抗這全球大流行疫病,沒有人會或應該被遺忘,我們要打贏此仗,一定要透過分享資訊與合作,台灣在SARS爆發時被孤立,現在也被世衛排除,但是痛苦的經驗告訴我們,沒有國家應該獨自面對疫情,國際合作是唯一方式抗擊全球的爆發。」

主辦這場研討會的胡佛研究所「台灣在印太地區計劃」,會在24小時後於官網以及YouTube專屬頻道播放論壇的討論內容。

