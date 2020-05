香港抗疫措施有什麼值得美國大城市借鑒

【KTSF 吳宇斌報導】

香港連續18日沒有新型肺炎本地感染個案,並已經開始逐步重開部分的經濟活動,在美國東岸另一個國際大城市紐約,疫情則仍然嚴峻,香港今次的抗疫防疫措施,有什麼值得美國的大城市借鑒的呢?

有750萬人口的香港,在今次新型肺炎的疫情中,到目前只有4宗死亡個案,而最近的一宗在兩個月前,有850萬人口的紐約,至今有超過13,000人因為新型肺炎死亡。

《舊金山紀事報》報導,流行病學家和醫生指出,有幾個重要的事件,讓香港擺脫了疫情的衝擊,1月下旬香港首次爆發疫情時,在世衛宣布疫情為全球緊急狀態的幾週前,香港大學的專家就已經警告,真實的確診數字會比報告的多得多,並呼籲當局採取嚴厲措施,防疫抗疫。

人口密集的香港之後禁止旅客入境,並開始保持社交距離措施,商店、中小學大學都要停課,不少民眾都需要在家工作。

即使香港政府當時無全民提供口罩,但市民自發搶購口罩,在公眾地方,每個人都有戴口罩,包括小孩和外出做運動的人。

香港曾在3月初因應新增個案下跌至150宗而放寬限制,但就受到從海外回到香港的留學生影響,引發第二波新型肺炎疫情,當局隨即對非香港居民封關,並且實施隔離檢疫、病毒檢測,以及追蹤密切接觸者,更要求隔離人士要佩戴追蹤手環,而且因為出現群組感染,更進一步要求關閉酒吧、健身室等場所,餐館也有更嚴格措施,因為這些措施,讓香港第二波疫情爆發又再次迅速緩和。

而兩波疫情爆發中,香港政府從未下達居家抗疫令,都是香港市民自發遵守,香港當局指,需要為第三、第四波,甚至未來更多的新型冠狀病毒疫情再度爆發做準備。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。