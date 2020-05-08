美中多位重量級醫學專家聚首討論抗疫挑戰（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

為了對抗疫情，一些醫學界人士成立了全球抗擊新冠肺炎病毒聯盟（GACC），來分享各界在對抗疫情上所碰到的挑戰，來自美中的抗疫期前線人士，出席了該聯盟週四晚舉行的第一場網上論壇。

這個在線論壇的主題是「如何為疫情新常態做好準備」，中國國家衛健委高等級專家組組長鐘南山首先分享中國的抗疫工作，在1月20日宣布首宗人傳人確診病例之後，選擇抑制方針，從1月23日對武漢施行「不要去 不要離開」的封城措施，疫情在2月初達到頂峰，4個星期內獲得基本控制，防控關鍵在保持社交距離和戴口罩。

這階段過後，必須在冒險病毒傳染的情況下重啟經濟活動。

未來的抗疫重點，將是在群體免疫（herd immunity）方面，那是指當大多數人體內有病毒抗體時，便會起群體免疫作用。

鐘南山表示，要是讓病毒在沒有控制的情況下傳播，全球60%到70%的人會受感染，將導致當中6.95%的人死亡，另一個取得群體免疫的方法是大型接種疫苗，但是這需要1到1年半的時間，並需要全球合作，目前中國正在對三種疫苗進行臨床試驗。

鐘南山也表示，不論中國做得如何好，也不能控制新冠病毒的傳播，必須靠全球合作，他也提到美國控制疫情方面碰到的問題和中國不同。

鍾南山說：「中國公民多少都點儲蓄，可以過活，在美國有許多人，靠每天、每星期，或每個月的收入而生活，他們必須工作，這是不同的一點。」

上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏教授，也分享了上海的抗疫經驗和武漢不同之處，是上海必須防止病毒帶入，沒有封城，但是做大量檢測，將疑似病例隔離。

但是他也表示，中國將無法消滅新冠病毒，未來將是如何和病毒共存。

上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏教授說：「我不認為我們能夠保持零確診，全球面對的大挑戰是，如何在新冠肺炎疫情的陰影下創造新社會，我認為這是個很重要的議題。」

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