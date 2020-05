美中多位重量級醫學專家聚首討論抗疫挑戰（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

為了對抗疫情,一些醫學界人士成立了全球抗擊新冠肺炎病毒聯盟(GACC),來分享各界在對抗疫情上所碰到的挑戰,來自美中的抗疫期前線人士,出席了該聯盟週四晚舉行的第一場網上論壇。

這個在線論壇的主題是「如何為疫情新常態做好準備」,中國國家衛健委高等級專家組組長鐘南山首先分享中國的抗疫工作,在1月20日宣布首宗人傳人確診病例之後,選擇抑制方針,從1月23日對武漢施行「不要去 不要離開」的封城措施,疫情在2月初達到頂峰,4個星期內獲得基本控制,防控關鍵在保持社交距離和戴口罩。

這階段過後,必須在冒險病毒傳染的情況下重啟經濟活動。

未來的抗疫重點,將是在群體免疫(herd immunity)方面,那是指當大多數人體內有病毒抗體時,便會起群體免疫作用。

鐘南山表示,要是讓病毒在沒有控制的情況下傳播,全球60%到70%的人會受感染,將導致當中6.95%的人死亡,另一個取得群體免疫的方法是大型接種疫苗,但是這需要1到1年半的時間,並需要全球合作,目前中國正在對三種疫苗進行臨床試驗。

鐘南山也表示,不論中國做得如何好,也不能控制新冠病毒的傳播,必須靠全球合作,他也提到美國控制疫情方面碰到的問題和中國不同。

鍾南山說:「中國公民多少都點儲蓄,可以過活,在美國有許多人,靠每天、每星期,或每個月的收入而生活,他們必須工作,這是不同的一點。」

上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏教授,也分享了上海的抗疫經驗和武漢不同之處,是上海必須防止病毒帶入,沒有封城,但是做大量檢測,將疑似病例隔離。

但是他也表示,中國將無法消滅新冠病毒,未來將是如何和病毒共存。

上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏教授說:「我不認為我們能夠保持零確診,全球面對的大挑戰是,如何在新冠肺炎疫情的陰影下創造新社會,我認為這是個很重要的議題。」

