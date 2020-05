灣區5間DMV週五起重開 Contra Costa等縣提供全民檢測

【KTSF 梁秋玉報導】

從週五起,加州車輛管理局(DMV)5間在灣區的辦事處將重新開門辦公,另外,Contra Costa縣、Napa縣以及東灣柏克萊市,即日起都可以為縣內和市內所有居民做新冠病毒檢測。

從5月8號起,DMV的一些辦事處將重開,當中包括灣區5間辦事處,分別位於舊金山、聖荷西、奧克蘭(屋崙)、Concord和Santa Rosa,辦公時間是星期一至五上午8點到下午5點,只有星期三開門時間是上午9點,週末不辦公。

提供的主要服務包括與車輛登記相關的問題、恢復被吊銷的駕照、申請減免身分證費用、處理商業駕照、申請殘障人士停車證等。

DMV表示,為防止病毒傳播,DMV員工和顧客都必須戴口罩或遮蓋臉部,保持至少6呎距離。

DMV還為員工準備了消毒紙巾、免洗消毒擦手液、面罩、手套和洗手液。

另外,DMV也提醒顧客,要預留較長的等候時間,而且顧客可以在辦事處外等候。

DMV會透過發短信,告知即將接受服務的顧客,並建議在去DMV辦事處之前,先上網查詢是否能在網上辦理相關手續。

另一方面,東灣Contra Costa縣從即日起,可以為縣內所有居民做新冠病毒檢測,不論是否有能力支付檢測費用,或有無症狀。

縣內分別有6個drive-thru和3個walk-up檢測站,所有9個檢測站都必須提前預約。

居民可在上午8點到下午3點半之間,致電(844) 421-0804預約檢測時間,沒有醫療保險的居民不會收費,有醫療保險的則由保險公司支付檢測費用。

與此同時,北灣Napa縣也開始為縣內所有居民和工作的員工做檢測,不論是否有症狀,但必須提前上縣府網站預約,或星期一至五,致電(707) 253-4540,他們有講雙語的員工接電話。

東灣柏克萊市則放寬檢測限制,凡是有CDC確認的9種新冠病毒症狀的人,包括咳嗽、呼吸急促、發燒、發冷、反覆發抖、肌肉疼痛、頭痛、喉嚨痛和失去味覺,都可以預約做免費檢測,市民可以在星期一至五上午9點至下午4點,致電(510) 981-5380預約檢測時間。

截至週四,灣區9個縣共有確診案例9,328宗,死亡案例337宗。

