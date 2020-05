【KTSF】

聯邦司法部撤銷對特朗普政府的第一位國家安全顧問Michael Flynn在通俄案中的刑事起訴。

Flynn被指控因為隱瞞他與俄羅斯的接觸,而導致特朗普在3年前開除他。

Flynn曾經向FBI說謊,聲稱自己從未要求俄國駐美大使切勿針對美國對俄羅斯制裁的事,FBI曾在特朗普總統上任初期約見過Flynn。

在撤銷狀中,司法部譴責FBI的做法,司法部指出,並沒有合理證據證明Flynn說謊,就算他有講大話,也不能證明到他的謊話有實質性。

通俄案特別檢察官穆勒在調查俄羅斯與2016特朗普競選陣營的聯繫時,Flynn表現合作。

