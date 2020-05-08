紐約州長指未及時對歐洲旅客封關是疫情失控原因

【KTSF 江良慧報導】

全美確診新型肺炎個案超過128萬，死亡人數升至超過77,000人，當中有接近3分1來自紐約州，紐約州州長Andrew Cuomo表示，未有及早對歐洲旅客封關，是不能及早控制疫情的重要原因。

Cuomo在每天疫情簡報會上表示，當局未有及早採取保護措施，截停國際旅遊。

Cuomo說：「你把300萬歐洲人，未經檢測放進這市場，不告訴任何人，沒有預防措施，沒有測試，然後讓這些人在這稠密環境遊走，你一定會散播這病毒。」

紐約州過去24小時，有216人因為新型肺炎死亡，雖然比上月最高峰時期大幅下降，但就似乎進入平穩期，沒有像預期中急劇下降。

另外，Cuomo表示，州衛生官員正檢視病毒對兒童的威脅，是否可能比之前預期的嚴重，他說一名5歲男童，就因為一種與新冠狀病毒有關的疾病死亡，呼籲所有人都不要掉以輕心，尤其是之前認為病毒不會令兒童出現嚴重病情的人。

他說紐約州有總共73宗兒童出現類似川崎病和毒性休克症候群病徵，病情嚴重的個案。

另一方面，為了避免週末太多人到市內的公園，並且沒有保持社交距離，紐約市宣布，會限制市內兩個很受公眾歡迎的公園的入場人數。

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