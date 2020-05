紐約州長指未及時對歐洲旅客封關是疫情失控原因

【KTSF 江良慧報導】

全美確診新型肺炎個案超過128萬,死亡人數升至超過77,000人,當中有接近3分1來自紐約州,紐約州州長Andrew Cuomo表示,未有及早對歐洲旅客封關,是不能及早控制疫情的重要原因。

Cuomo在每天疫情簡報會上表示,當局未有及早採取保護措施,截停國際旅遊。

Cuomo說:「你把300萬歐洲人,未經檢測放進這市場,不告訴任何人,沒有預防措施,沒有測試,然後讓這些人在這稠密環境遊走,你一定會散播這病毒。」

紐約州過去24小時,有216人因為新型肺炎死亡,雖然比上月最高峰時期大幅下降,但就似乎進入平穩期,沒有像預期中急劇下降。

另外,Cuomo表示,州衛生官員正檢視病毒對兒童的威脅,是否可能比之前預期的嚴重,他說一名5歲男童,就因為一種與新冠狀病毒有關的疾病死亡,呼籲所有人都不要掉以輕心,尤其是之前認為病毒不會令兒童出現嚴重病情的人。

他說紐約州有總共73宗兒童出現類似川崎病和毒性休克症候群病徵,病情嚴重的個案。

另一方面,為了避免週末太多人到市內的公園,並且沒有保持社交距離,紐約市宣布,會限制市內兩個很受公眾歡迎的公園的入場人數。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。