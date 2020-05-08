陝西男子疑不想照顧癱母竟把她活埋

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在陝西靖邊縣郊區一個廢棄的墓穴中，公安憑住隱約的呼救聲，救出79歲的王婆婆，當時她被兒子活埋了3日，因為缺氧而神志不清，被送往醫院後，情況轉趨穩定，而她58歲姓馬的兒子就以涉嫌故意殺人罪，被刑事拘留。

這宗媽媽被兒子活埋的事件，發生在本月2日晚上8時多，王女士被兒子從家中用人力車帶走，隔了幾個小時後，馬先生獨自回到家中，跟太太講將媽媽送到車站後，再包了一輛車送去甘肅親戚的家。

家人即刻去車站找王女士但不見人，馬先生隨後亦獨自離家不知所蹤，他太太於是報警。

直到星期二，公安終於找到馬先生，他一開始堅稱媽媽在親戚處，當被證實說謊後，才承認當晚是帶了媽媽去到城南萬畝林，見四圍無人，就找了一個廢棄的墓，將媽媽倒進去再用土埋了。

至於為何這樣做，當地警方就表示，馬先生是王女士的大兒子，癱瘓的王女士原本由二兒子照顧，直到去年二兒子患病，才改由馬先生照顧，懷疑是照顧得煩嫌而有此舉動。

雖然剛剛死過翻生，但家人指王婆婆最擔心的仍然是兒子會否被重判，又澄清王婆婆不是癱瘓，而是去年開始肌肉無力，所以要靠人照顧。

公安就指婆婆的兒子馬先生供稱，之所以對媽媽狠下毒手，是因為她經常大小便失禁，弄到居所很臭，令馬先生壓力很大，現在覺得好後悔。

至於還有無其他原因釀成今次事件就眾說紛云，包括是否和經濟問題有關。

在馬先生位於陝西靖邊縣城東的家，有村內的人指有三個女兒一個兒子的馬先生，生計不成問題，不計太太和兒女的收入，單是馬先生在縣城打工，一年都攢一萬多元，他們的屋也是自己買的。

亦有人指聽馬先生家人講，事發前他精神出現了問題，不過公安就指馬先生無精神病史，目前尚未接到家屬要求對他進行精神疾病鑑定。

還有一種說法是和馬先生的身世有關，他小時候父親就去世了，12歲那年，王婆婆改嫁去了甘肅，將馬先生一個人留在陜西，兩母子30多年後才再見面，關係疏離。

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