陝西男子疑不想照顧癱母竟把她活埋

【有線新聞】

在陝西靖邊縣郊區一個廢棄的墓穴中,公安憑住隱約的呼救聲,救出79歲的王婆婆,當時她被兒子活埋了3日,因為缺氧而神志不清,被送往醫院後,情況轉趨穩定,而她58歲姓馬的兒子就以涉嫌故意殺人罪,被刑事拘留。

這宗媽媽被兒子活埋的事件,發生在本月2日晚上8時多,王女士被兒子從家中用人力車帶走,隔了幾個小時後,馬先生獨自回到家中,跟太太講將媽媽送到車站後,再包了一輛車送去甘肅親戚的家。

家人即刻去車站找王女士但不見人,馬先生隨後亦獨自離家不知所蹤,他太太於是報警。

直到星期二,公安終於找到馬先生,他一開始堅稱媽媽在親戚處,當被證實說謊後,才承認當晚是帶了媽媽去到城南萬畝林,見四圍無人,就找了一個廢棄的墓,將媽媽倒進去再用土埋了。

至於為何這樣做,當地警方就表示,馬先生是王女士的大兒子,癱瘓的王女士原本由二兒子照顧,直到去年二兒子患病,才改由馬先生照顧,懷疑是照顧得煩嫌而有此舉動。

雖然剛剛死過翻生,但家人指王婆婆最擔心的仍然是兒子會否被重判,又澄清王婆婆不是癱瘓,而是去年開始肌肉無力,所以要靠人照顧。

公安就指婆婆的兒子馬先生供稱,之所以對媽媽狠下毒手,是因為她經常大小便失禁,弄到居所很臭,令馬先生壓力很大,現在覺得好後悔。

至於還有無其他原因釀成今次事件就眾說紛云,包括是否和經濟問題有關。

在馬先生位於陝西靖邊縣城東的家,有村內的人指有三個女兒一個兒子的馬先生,生計不成問題,不計太太和兒女的收入,單是馬先生在縣城打工,一年都攢一萬多元,他們的屋也是自己買的。

亦有人指聽馬先生家人講,事發前他精神出現了問題,不過公安就指馬先生無精神病史,目前尚未接到家屬要求對他進行精神疾病鑑定。

還有一種說法是和馬先生的身世有關,他小時候父親就去世了,12歲那年,王婆婆改嫁去了甘肅,將馬先生一個人留在陜西,兩母子30多年後才再見面,關係疏離。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。