加州財赤料達500億 紐森請求聯邦援助（視頻）

加州州長紐森週四宣佈,加州預期面臨高達500多億元的財赤,他又宣布週五重開零售店等行業,不過灣區6個縣表明暫不跟隨州府的重開商業指引。

紐森宣佈,加州預期面臨543億元的財政赤字,遠高於州府的緊急儲備,紐森請求聯邦政府的援助。

紐森說:「這個稅收損失是加州史上最大,我們需要聯邦正視這件事,因為最終這不是關於州府,而是關乎我們的消防員、護士、教師,以及我們稱呼為英雄的前線員工,他們是真正的受害人。」

由於疫情期間大量商店停開,州府預料損失大約412億元主要稅收,再加上州府向公共衛生和人道服務增加70億元開支,以及60億元應對疫情,預期一共損失大約543億元。

公立學校和社區學院開支預期會削減183億元,紐森下星期會公佈哪些政府服務會縮減開支。

紐森又指,從3月中至今已有430萬人申領失業,州府派發近120億元援助金,州府又預期,今年失業率將會達18%,比起09年經濟大衰退時高出一半,今年1月份的失業只有3.9%。

