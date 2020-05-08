加州財赤料達500億 紐森請求聯邦援助（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森週四宣佈，加州預期面臨高達500多億元的財赤，他又宣布週五重開零售店等行業，不過灣區6個縣表明暫不跟隨州府的重開商業指引。

紐森宣佈，加州預期面臨543億元的財政赤字，遠高於州府的緊急儲備，紐森請求聯邦政府的援助。

紐森說：「這個稅收損失是加州史上最大，我們需要聯邦正視這件事，因為最終這不是關於州府，而是關乎我們的消防員、護士、教師，以及我們稱呼為英雄的前線員工，他們是真正的受害人。」

由於疫情期間大量商店停開，州府預料損失大約412億元主要稅收，再加上州府向公共衛生和人道服務增加70億元開支，以及60億元應對疫情，預期一共損失大約543億元。

公立學校和社區學院開支預期會削減183億元，紐森下星期會公佈哪些政府服務會縮減開支。

紐森又指，從3月中至今已有430萬人申領失業，州府派發近120億元援助金，州府又預期，今年失業率將會達18%，比起09年經濟大衰退時高出一半，今年1月份的失業只有3.9%。

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