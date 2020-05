【KTSF】

副總統彭斯的助理確診新型肺炎,成為本週內第二名確診新型肺炎的白宮人員。

白宮發言人Kayleigh McEany週五證實有關消息,她強調雖然兩天內有兩名白宮人員確診,但在嚴守專家制訂的防疫指引下,白宮仍然繼續安全地運作。

白宮週四證實,特朗普總統一名近身士兵確診新型肺炎,當局沒有披露他的身分。

而曾與彭斯的染疫助理有接觸的6名人士,原定週五與彭斯一起乘坐空軍二號飛往Des Moines市,在臨起飛前的一刻,已被要求下機接受檢測,他們全部沒有症狀。

