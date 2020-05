喬州非裔青年跑步時被槍殺 警拘白人父子

【KTSF】

喬治亞州一個非洲裔青年,在兩個月前跑步時被人槍殺,警方一直沒有鎖定疑兇,引來當地的非洲裔社區的質疑,案件最近受到全國媒體的關注,當地警方週四宣布抓到一對父子,控告他們謀殺。

死者是26歲的非洲裔青年Ahmaud Arbery,親友們都說他最愛慢跑。

警方的報告指,2月23號下午,在當地Satilla Shores社區一個發生爆竊案的地點附近,有人看見他在一間正在興建的房屋周遭,然後有人看見他在路上跑,有人於是打911,有鄰居以為他是爆竊者。

這時一位白人退休縣警Gregory McMichael和他兒子Travis拿起槍,上了車跟隨死者,警方報告說McMichael父子與另外一個人多次試圖攔截死者,但死者跑開,最後還是把死者堵在路上。

退休警員的兒子拿著槍,父子與死者發生爭吵,CNN取得一個途人當時拍到的片段所見,有人搶奪槍支,跟著三聲槍響,Arbery死在路中。

案件發生兩個月,警方沒有拘捕任何人,引起死者家屬的憤怒,有人認為跟涉嫌開槍的人是一個退休縣警有關,以前在原來調查本案的警察部門工作,這麼一層關係,讓兩名地檢官迴避本案。

但其中一人在迴避前寫信說,Travis McMichael殺人是自衛,而根據當地的公民拘捕條例是完全合法,案件於是惹起公憤,被視為歧視與仇恨犯罪。

喬治亞州調查局終於在週四以謀殺罪起訴McMichael父子。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。