喬州非裔青年跑步時被槍殺 警拘白人父子

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喬治亞州一個非洲裔青年，在兩個月前跑步時被人槍殺，警方一直沒有鎖定疑兇，引來當地的非洲裔社區的質疑，案件最近受到全國媒體的關注，當地警方週四宣布抓到一對父子，控告他們謀殺。

死者是26歲的非洲裔青年Ahmaud Arbery，親友們都說他最愛慢跑。

警方的報告指，2月23號下午，在當地Satilla Shores社區一個發生爆竊案的地點附近，有人看見他在一間正在興建的房屋周遭，然後有人看見他在路上跑，有人於是打911，有鄰居以為他是爆竊者。

這時一位白人退休縣警Gregory McMichael和他兒子Travis拿起槍，上了車跟隨死者，警方報告說McMichael父子與另外一個人多次試圖攔截死者，但死者跑開，最後還是把死者堵在路上。

退休警員的兒子拿著槍，父子與死者發生爭吵，CNN取得一個途人當時拍到的片段所見，有人搶奪槍支，跟著三聲槍響，Arbery死在路中。

案件發生兩個月，警方沒有拘捕任何人，引起死者家屬的憤怒，有人認為跟涉嫌開槍的人是一個退休縣警有關，以前在原來調查本案的警察部門工作，這麼一層關係，讓兩名地檢官迴避本案。

但其中一人在迴避前寫信說，Travis McMichael殺人是自衛，而根據當地的公民拘捕條例是完全合法，案件於是惹起公憤，被視為歧視與仇恨犯罪。

喬治亞州調查局終於在週四以謀殺罪起訴McMichael父子。

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