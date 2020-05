柏克萊加大今秋將一半網上授課 學費維持不變（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區確診個案突破9,100幾宗,死亡人數達300幾人,因應疫情,柏克萊加大宣佈秋季學期的安排,將會採取半網上和半親身形式提供課程,校方無打算退學費。

有學生始終覺得親身上課比較好,也有學生表示,在家中上課沒那麼有動力。

柏克萊加大校長Carol Christ表示,學費維持不變,原因是學生仍然可以報讀他們課程,取得全部學分。

但是有學生表示,如果校方不肯退學費的話,就寧願暫停一個學年不讀,因為上網自修,根本不需要付高昂學費。

另外,校方又指會想方法為居住學校宿舍的學生進行檢測和追蹤確診者。

東灣奧克蘭(屋崙)週三開設了一個新的檢測站,地點是9925號International Boulevard的Roots Community Clinic,開放時間是逢星期一、三、五,早上10時至下午4時,不須醫保,費用全免。

