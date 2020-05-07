柏克萊加大今秋將一半網上授課 學費維持不變（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區確診個案突破9,100幾宗，死亡人數達300幾人，因應疫情，柏克萊加大宣佈秋季學期的安排，將會採取半網上和半親身形式提供課程，校方無打算退學費。

有學生始終覺得親身上課比較好，也有學生表示，在家中上課沒那麼有動力。

柏克萊加大校長Carol Christ表示，學費維持不變，原因是學生仍然可以報讀他們課程，取得全部學分。

但是有學生表示，如果校方不肯退學費的話，就寧願暫停一個學年不讀，因為上網自修，根本不需要付高昂學費。

另外，校方又指會想方法為居住學校宿舍的學生進行檢測和追蹤確診者。

東灣奧克蘭（屋崙）週三開設了一個新的檢測站，地點是9925號International Boulevard的Roots Community Clinic，開放時間是逢星期一、三、五，早上10時至下午4時，不須醫保，費用全免。

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