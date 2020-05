特朗普近身侍從確診新型肺炎

【KTSF】

白宮週四表示,特朗普總統其中一名隸屬軍方的近身侍從確診新型肺炎,特朗普與副總統彭斯已接受檢測,結果是陰性,二人健康良好。

白宮表示,該名近身侍從是於週三確診新型肺炎,是特朗普第二次有曾接觸的人士確診新型肺炎,3月初特朗普到佛羅里達州海湖莊院出席一場私人活動,之後有多人確診新型肺炎。

白宮發言人Hogan Gidley說:「我們最近獲白宮醫療小組知會,指美軍一名在白宮工作的成員確診新型肺炎,總統與副總統已接受檢測,他們都健康良好。」

自疫情爆發後,白宮兩個月前開始實施安全措施,包括定期對在白宮出入的人士量體溫,而在上月起,與總統有密切接觸的人士需要接受快速病毒檢測,白宮人員每週要檢測一次。

