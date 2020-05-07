特朗普近身侍從確診新型肺炎

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白宮週四表示，特朗普總統其中一名隸屬軍方的近身侍從確診新型肺炎，特朗普與副總統彭斯已接受檢測，結果是陰性，二人健康良好。

白宮表示，該名近身侍從是於週三確診新型肺炎，是特朗普第二次有曾接觸的人士確診新型肺炎，3月初特朗普到佛羅里達州海湖莊院出席一場私人活動，之後有多人確診新型肺炎。

白宮發言人Hogan Gidley說：「我們最近獲白宮醫療小組知會，指美軍一名在白宮工作的成員確診新型肺炎，總統與副總統已接受檢測，他們都健康良好。」

自疫情爆發後，白宮兩個月前開始實施安全措施，包括定期對在白宮出入的人士量體溫，而在上月起，與總統有密切接觸的人士需要接受快速病毒檢測，白宮人員每週要檢測一次。

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