特朗普稱將公布中國有否履行首階段貿易協議

美國增至122萬人確診新型肺炎,特朗普總統表示,會在兩周內公布中國有否履行首階段貿易協議規定,又形容疫情對美國的打擊比起二戰日軍偷襲珍珠港及911襲擊更嚴重,國務卿蓬佩奧則承認未百分百肯定病毒來自武漢實驗室。

特朗普形容,新型肺炎疫情令美國遭受前所未有的打擊,繼續把矛頭指向中國。

特朗普表示:「這次確實是對我們最嚴重的打擊,更甚於珍珠港事件及世貿中心遇襲,從來沒遭受這麼嚴重的打擊,這本來不會發生,原本可從源頭、在中國便遏止下來,從源頭停止散播、但沒有。」

特朗普之後再被問到會否對華加徵關稅作為懲罰,他說這天不談,但會在一至兩周內向外公布中國有否履行首階段貿易協議的規定。

特朗普表示:「中國清楚貿易協議規定,希望中國會履行,我們拭目以待,可能會、又或不會,我們會弄清楚。」

他說中國買了大量美國的農產品,但是否「達標」則有疑問。

根據中美1月簽定首階段貿易協議,中國承諾未來兩年增購2千億美元美國貨,首年770億美元。《金融時報》報道,華府正研究對華採取更激進措施,如限制供應鏈及投資。

新型肺炎在兩國簽署貿易協議後全球蔓延,令經貿活動、以至中美關係走下坡,白宮發言人形容現時雙方關係正處於失望及沮喪。

連日炮轟中國的美國國務卿蓬佩奧則承認,非百分百肯定病毒來自武漢病毒研究所。

蓬佩奧表示:「我們不是完全肯定,但有大量證據顯示病毒來自實驗室。」

他又說樂意見到有證據否定這看法,強調華府上下一直說法一致。

他又指控國家衛健委下令銷毀病毒樣本,至今拒絕分享重要疫情資訊,對於有人說美國欺凌中國,蓬佩奧稱只是要求中國透明、合作,分享資訊。

