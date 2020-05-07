特朗普稱將公布中國有否履行首階段貿易協議

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美國增至122萬人確診新型肺炎，特朗普總統表示，會在兩周內公布中國有否履行首階段貿易協議規定，又形容疫情對美國的打擊比起二戰日軍偷襲珍珠港及911襲擊更嚴重，國務卿蓬佩奧則承認未百分百肯定病毒來自武漢實驗室。

特朗普形容，新型肺炎疫情令美國遭受前所未有的打擊，繼續把矛頭指向中國。

特朗普表示：「這次確實是對我們最嚴重的打擊，更甚於珍珠港事件及世貿中心遇襲，從來沒遭受這麼嚴重的打擊，這本來不會發生，原本可從源頭、在中國便遏止下來，從源頭停止散播、但沒有。」

特朗普之後再被問到會否對華加徵關稅作為懲罰，他說這天不談，但會在一至兩周內向外公布中國有否履行首階段貿易協議的規定。

特朗普表示：「中國清楚貿易協議規定，希望中國會履行，我們拭目以待，可能會、又或不會，我們會弄清楚。」

他說中國買了大量美國的農產品，但是否「達標」則有疑問。

根據中美1月簽定首階段貿易協議，中國承諾未來兩年增購2千億美元美國貨，首年770億美元。《金融時報》報道，華府正研究對華採取更激進措施，如限制供應鏈及投資。

新型肺炎在兩國簽署貿易協議後全球蔓延，令經貿活動、以至中美關係走下坡，白宮發言人形容現時雙方關係正處於失望及沮喪。

連日炮轟中國的美國國務卿蓬佩奧則承認，非百分百肯定病毒來自武漢病毒研究所。

蓬佩奧表示：「我們不是完全肯定，但有大量證據顯示病毒來自實驗室。」

他又說樂意見到有證據否定這看法，強調華府上下一直說法一致。

他又指控國家衛健委下令銷毀病毒樣本，至今拒絕分享重要疫情資訊，對於有人說美國欺凌中國，蓬佩奧稱只是要求中國透明、合作，分享資訊。

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