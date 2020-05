Santa Clara縣新增3個新型冠狀病毒檢測地點（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

南灣Santa Clara縣週三開始新增3個新型冠狀病毒檢測地點,將不會考慮檢測人士的健保和身分問題。

東聖荷西在North White Road的James Lick高中,週三開始接受民眾前來做新冠病毒檢測。

Santa Clara縣衛生官員透露,和衛生服務公司OptumServe合作,在James Lick高中和在Gilroy市的Christopher高中開設這兩個檢測中心,每天可以為超過100人做檢測。

另外一個地點位於東聖荷西的PAL體育館,則可以每天為250人,提供病毒檢測,開車民眾可以不需要下車,這個地點由Verily公司營運。

衛生官員表示,要知道抗疫工作是否有效,就必須擴大病毒檢測,縣府也會根據從檢測取得的數據,決定如何重啟經濟活動。

Santa Clara縣目前這3個開放的檢測中心,將優先服務有症狀的人,以及沒有症狀的緊急服務人員,檢測人員不會查問市民的移民身分,或是否有醫療保險,而選擇這些地點的主要因素,是要將檢測設施帶進一些較難取得醫療服務,但人口較多的社區。

James Lick高中和Christopher高中的服務時間是週一到週五,上午7點至晚上7點,預約電話是888-634-1123。

PAL體育館的服務時間則是一、三、五上午9點到下午3點。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。