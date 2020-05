居家令放寬後 San Mateo縣官員稱民眾仍要為家人著想

【KTSF 歐志洲報導】

隨著各縣逐漸放寬居家抗疫管制,中半島San Mateo縣衛生官員提醒民眾,個別人士還是需要為自己的家人做決定。

San Mateo縣最新的衛生指引將在5月底期滿,縣衛生官員Scott Morrow表示,將在月底之前發出新指引,要是縣內的疫情改善,到時將包括逐步允許一些商業活動營運不同類別的商業,也會逐漸開放,而到時民眾也還需要遵守帶口罩和保持社交距離。

Morrow強調,將先考慮州府的指引,並必須制止疫情升級而做調整。

Morrow也說,到時縣府和民眾也都需要作出困難的選擇,個別家庭需要考量所願意接受的風險,而本身的決定,可能會意想不到地影響身邊的人。

因為縣府的逐步開放政策,將不能防範所有病毒傳染,所以每一個踏出家門的人和外面的人接觸,也都可能受感染,然後將病毒傳給家人,比如說現有政策將允許暑期教育活動,雖然只是允許小組孩童的活動,但這些孩童還是有可能將病毒帶回家,傳染給沒有出門的家人。

Morrow表示,父母必須考慮孩子的身心發展,和對家人造成的健康威脅,何況參加暑假活動。更必須考慮主辦活動人士本身的健康。

針對重開商業,業主現在就應該考慮如何進行,方法應該和目前人們在超市購物的情況相似。

Morrow最後也強調,死亡病例也還會維持在高水平,因此屬於高風險人士還是必須採取措施,避免受感染。

