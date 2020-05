蓬佩奧指無確切把握病毒源自武漢實驗室

【有線新聞】

美國國務卿蓬佩奧指控中國下令銷毀病毒樣本,又指中國原本可以防止全球數以十萬計人在疫情中死亡,但他不肯定病毒源自武漢的實驗室。白宮官員則形容美中關係正處於失望及沮喪。

蓬佩奧與總統特朗普近日一直主張病毒很可能源自武漢的實驗室,現時口風稍變,但他否認是不一致。

蓬佩奧說:「我們沒有確切把握,但有明顯的證據顯示病毒源自實驗室。這兩個陳述可以同時是真確的,在不同之處有不同程度的把握,那是很合理的。大家看著數據會有不同程度的信心,我們細看便會知道實情,實情是病毒來自武漢。」

他又指控國家衛健委在1月3日下令銷毀病毒樣本,至今拒絕分享重要疫情資訊,明確的事是中國共產黨在疫情早期誤導世界,要找出病毒源頭很簡單,便是中方要透明、公開,這亦是想參與解決全球疫情、維護人類安全及想經濟復蘇的國家會做的事。

蓬佩奧又呼籲全球所有國家、包括歐洲國家,支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會。

他呼籲世衛總幹事譚德塞仿效前任總幹事陳馮富珍的做法,邀請台灣出席月中舉行的世界衛生大會。

譚德塞再次被追問會否邀請台灣時,再次交由法律顧問回應,重申是否邀請台灣參與,是由194個成員國、而非世衛秘書處定奪。

